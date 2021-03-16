Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным

Анастасия Иванова

Главная его характеристика – вы должны мало переплачивать сверх тела кредита, либо не переплачивать вовсе. Такую возможность дает, например, карта рассрочки – если вы гасите долг вовремя, то платить проценты не надо, рассказала агентству "Прайм" директор по коммуникациям финансового маркетплейса Сравни.ру Александра Краснова.

Выгодны могут быть и кредитные карты – по ним предусмотрен грейс-период, в течение которого можно вернуть деньги, не платя проценты. У многих банков он составляет 100-120 дней.

"Финансово грамотные люди используют кредитные карты для повседневных и крупных покупок, так как кешбэк у них выше, чем у дебетовых, а собственные сбережения хранят на накопительных счетах или краткосрочных вкладах. Таким образом, они получают двойную выгоду", – указала эксперт.

Выгода обычного кредита зависит от его процентной ставки и прочих переплат. Достаточно выгодны кредиты на жилье – ипотека, как правило, обходится сопоставимо с арендой или даже выгоднее нее. Кредиты на дорогостоящие покупки, например, автомобиль, как правило, предполагают существенную переплату.

"Все зависит от того, что выгоднее человеку в данный конкретный момент — переплатить, но получить и использовать необходимое здесь и сейчас или продолжить копить и какое-то время обходиться без желаемого", – резюмировала Краснова.