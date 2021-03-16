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Эксперт: В Швеции считают, что вакцина AstraZeneca может вызвать кровотечение

В Швеции отмечают, что нарушение свертываемости крови, возможно, вызываемое вакциной от британско-шведской компании AstraZeneca, может включать включать в себя не только тромбоз, но также и другой побочный эффект – возможность кровотечения. По словам шведского государственного эпидемиолога Андерса Тегнеля, этой информацией руководствовались власти скандинавской страны, когда они принимали сложное решение о приостановке вакцинации таким препаратом. Об этом он рассказал уже во вторник, 16 марта, шведскому телеканалу SVT.

Тегнель также отметил, что помимо появления различных тромбов у некоторых пациентов также наблюдались и случаи опасного разжижения крови.

Симптомы у них проявились через 1-2 недели после проведения вакцинации. Речь пока что идет всего лишь о 10-15 случаях в Европе.

“Но это ведь довольно серьезный побочный эффект среди намного более молодых людей. Пока не было выявлено, что за этим стоит еще какое-то другое заболевание”, — рассказал шведский эксперт.

Европейскому агентству по лекарственным средствам вскоре также предстоит рассмотреть уже все выявленные случаи побочных эффектов и после этого оценить, действительно ли у них сейчас существует определенная связь с вакцинацией. Отмечается также, что в Швеции подобных случаев зарегистрировано вообще не было.

Сообщение Эксперт: В Швеции считают, что вакцина AstraZeneca может вызвать кровотечение появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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