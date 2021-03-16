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Эксперты оценили вероятность отставки глав трех регионов России

Эксперты оценили вероятность отставки глав трех регионов России
Глава Тувы Шолбан Кара-Оол, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров попали в "красную" зону – с высокой вероятностью отставки – девятого рейтинга политической устойчивости руководителей российских регионов, подготовленного холдингом "Минченко консалтинг".

Грядущей осенью прямые губернаторские выборы ожидаются как минимум в восьми регионах. В трех северокавказских республиках - Северной Осетии, Дагестане и Карачаево-Черкесии - пройдут непрямые выборы, там глав исполнительной власти изберут местные парламенты.

Аудит политустойчивости глав регионов, которым предстоят выборы, показал, что в зоне высокой политической устойчивости находятся только два руководителя - губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Политологи объясняют это де-факто их федеральным статусом и поддержкой ближнего окружения президента РФ Владимира Путина.

Сергей Меликов (Дагестан), Вячеслав Гладков (Белгородская область), Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Артем Здунов (Мордовия). Как отмечают политологи, вышеназванные губернаторы занимают прочные позиции за счет практически полного отсутствия существенных элитных конфликтов (за исключением Дегтярева). Выборы губернатора в Хабаровском крае, полагают эксперты, станут "индикатором протестного потенциала Дальневосточного региона в целом".
Политика

По материалам: ria.ru
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