Эксперты рассказали о главных страхах российских вкладчиков

Вадим Карасев

Эксперты рассказали, о чем чаще всего волнуются и чего боятся российские вкладчики. Среди наиболее популярных тем оказались: безопасность открытия депозита онлайн, налог на процентный доход и возможность забрать свои деньги досрочно, пишет РИА "Новости".

По словам директора департамента частного банковского обслуживания кредитной организации Александра Сычкова, некоторые клиенты считают, что до истечения срока договора не смогут вернуть средства, если возникнет такая необходимость. Но банк обязан отдать их по первому требованию, а многие кредитные организации при досрочном закрытии вклада даже выплачивают проценты, но не полностью.

Замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин предупредил о риске, связанном с досрочным закрытием вклада: это может привести к потере начисленных процентов по нему. Поэтому нужно внимательно смотреть на условия договора.

Также россияне боятся потерять размещенные в банке деньги, но мало кто знает о страховании сумм до 1,4 миллиона рублей. Снижающиеся процентные ставки тоже не должны пугать — основное влияние на изменения условий по депозитам в настоящее время оказывает ключевая ставка ЦБ, которая пока сохраняет свое значение.

Ранее NEWSTES писал, что стало известно, какие деньги нельзя инвестировать ни в коем случае.