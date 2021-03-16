Элджей и Настя Ивлеева устроили публичный засос

Алексей Вольцев

На днях «отгремели» празднования 30-летия Насти Ивлеевой, которые позднее были названы прессой самой масштабной вечеринкой за последнее время среди всех российских селебрити. На событии в стиле «кибер-порока» появились практически все: новоиспеченные блогеры, молодёжные певцы, тиктотеры, а главной звездой вечера, конечно же, стала Алла Борисовна Пугачева.

Первым прибывшим представителем СМИ стал Паша Мавриди. Ему удалось увидеть изысканное платье именинницы еще задолго до того, как его фотографии начали сливать в социальные сети, поражаясь образом Ивлеевой. К слову, о времени… «Пятница» сообщает, что на весь сбор наряда Насти ее помощники потратили целую неделю, а на создание 10 совершенно разных по форме, стилю и дизайну ногтей ушло целых 5 часов. Отличилась в репортаже Ксения Собчак, сообщившая о непунктуальности гостей, что, по ее мнению, указывает на «провинциальность». «Гости очень непунктуальные. Это вот, честно говоря, очень провинциальная тема так сильно опаздывать. Пригласили к 8. Сейчас уже почти 9… 10 человек [пришло]. Это блин какая-то фигня», — высказалась она.

К счастью, порадовал Ивлееву муж Элджей, вышедший на публичную вечеринку (что является крайне редким событием) и подаривший ей поцелуй.



