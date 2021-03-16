Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Юрист рассказал, как защититься от мошенничества c "бонусами"

Юрист рассказал, как защититься от мошенничества c "бонусами"

Глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков рассказал, как защититься от мошенничества с "бонусами". По словам специалиста, в этой схеме жертва рискует не только потерять деньги, но и попасть под статью о незаконном обогащении.

Ранее упоминалось о том, что мошенники придумали новый метод обмана россиян. Человеку присылают "СМС-уведомление" о получении "бонусного зачисления по программе поддержки" от государства, после чего с него начинают требовать перейти по ссылке и подтвердить личные данные под угрозой суда.

"Если речь идет о зачислении денег, то это легко проверить. Мы имеем возможность проверить свой расчетный счет, действительно ли было зачисление. Более того, нормативно-правовая база на сегодняшний день достаточно открыта для граждан. Если гражданин получает сообщение, что он стал обладателем какого-то бонуса, то нет ничего сложного в том, чтобы проверить, действительно ли он был вправе получить такую субсидию", - отметил юрист.

Конечно же не нужно переходить по ссылкам и сообщать свои личные данные и номера карт. Если вам пришло подозрительное зачисление, нужно проверить от кого оно и что это за платеж - так можно обезопасить себя от статьи за незаконное обогащение.

Если поступает сомнительное зачисление, не поленитесь выяснить. Я бы незамедлительно обратился с заявлением официальным с просьбой разъяснить, что это за платеж, поскольку мне непонятно его назначение и в связи с чем я его получил. Обратился бы как в банк, так и в ту организацию, от которой я деньги получил. Если завтра меня в такой ситуации спросят, а что вы предприняли, получив незаконное обогащение, я бы ответил: вот, я сразу побежал узнавать. Обратиться нужно обязательно, и нужно сохранить историю обращений. В таком случае привлечение к какой-либо ответственности маловозможно.
Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

В России могут запретить использование неперерабатываемого пластика
В России могут запретить использование неперерабатываемого пластика
Юрист рассказал, как защититься от мошенничества c "бонусами"
Юрист рассказал, как защититься от мошенничества c "бонусами"
Казах-бодибилдер развелся с секс-куклой, променяв ее на квир-курицу
Казах-бодибилдер развелся с секс-куклой, променяв ее на квир-курицу
Голикова указала на проблемы с дистанционным образованием в России
Голикова указала на проблемы с дистанционным образованием в России
Российский врач рассказал о связи гастрита и рака
Российский врач рассказал о связи гастрита и рака
В российском регионе нашли похожие на британский штамм изменения COVID-19
В российском регионе нашли похожие на британский штамм изменения
Певица Гречка посчитала отвратительной песню Manizha для «Евровидения»
Певица Гречка посчитала отвратительной песню Manizha для «Евровидения»
Совершивший трансгендерный каминг-аут Эллиот Пейдж удалил грудь
Совершивший трансгендерный каминг-аут Эллиот Пейдж удалил грудь
Следственный комитет Белоруссии передал дело Тимы Белорусских в прокуратуру
Следственный комитет Белоруссии передал дело Тимы Белорусских в
Госдума приняла в III чтении закон о просветительской деятельности в образовании
Госдума приняла в III чтении закон о просветительской деятельности в
В Подмосковье более 1 тысячи школьников стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады
В Подмосковье более 1 тысячи школьников стали победителями
В столице стартовал конкурс «Московский школьник XXI века» для учеников 2–4-х классов
В столице стартовал конкурс «Московский школьник XXI века» для

Топ на сегодня

В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об эксплуатации КПП
В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло

Еще по теме

Мошенники придумали схему обмана под видом поддержки от государства
В Ярославской области активизировались интернет-мошенники
ЦБ раскрыл новый способ мошенничества с электронными ОСАГО
Юристы оценили вероятность получения УДО Кокориным и Мамаевым