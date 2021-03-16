К 2050 году люди перестанут заниматься сексом

Влада Некрасова

Специалисты из США рассказали, что к 2050 году мужчины и женщины прекратят заниматься сексом для продолжения рода.

Отмечается, что человечество будет использовать метод заморозки яйцеклеток и спермы. Также будет полностью исключен риск незапланированных беременностей. У людей появится возможность стать родителями значительно позже, чтобы потратить свою молодость на продвижение карьеры.

Таким образом ученые предположили, что через несколько десятков лет люди будут использовать секс лишь в качестве развлечения.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что cпециалисты ESET предупредили владельцев секс-игрушек об их уязвимости для хакеров.

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