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К 2050 году люди перестанут заниматься сексом

Специалисты из США рассказали, что к 2050 году мужчины и женщины прекратят заниматься сексом для продолжения рода.


Отмечается, что человечество будет использовать метод заморозки яйцеклеток и спермы. Также будет полностью исключен риск незапланированных беременностей. У людей появится возможность стать родителями значительно позже, чтобы потратить свою молодость на продвижение карьеры.

Таким образом ученые предположили, что через несколько десятков лет люди будут использовать секс лишь в качестве развлечения.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что cпециалисты ESET предупредили владельцев секс-игрушек об их уязвимости для хакеров.

Сообщение К 2050 году люди перестанут заниматься сексом появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Общество / Главные новости

По материалам: sm.news
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