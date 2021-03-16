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«К нам пришли 1200 «инвестнянь»: в «Глуско-Украина» заявили о давлении силовиков

«К нам пришли 1200 «инвестнянь»: в «Глуско-Украина» заявили о давлении силовиков

Компания «Глуско-Украина» в результате блокирования работы со стороны силовиков ежедневно несет убытки в размере 2−3 миллиона гривен, но массовых увольнений персонала постарается избежать. Об этом заявил генеральный директор компании Борис Ганджа на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».

По словам Ганджи, масштаб проведенных правоохранителями обысков на объектах компании свидетельствует о политическом аспекте, тогда как за основу при обысках и закрытии взято старое дело.

«В четверг, 11 марта, к нам пришли 1200 „инвестнянь“… В нашем понимании произошел полный правовой нигилизм. Решением районного суда города Харькова полностью останавливается деятельность компании, в которой работают свыше 2 тысяч работников и которая оплачивает ежегодно не менее 3 млрд грн различных налогов», — заявил он.

Гендиректор «Глуско-Украина» отметил, что пока рано говорить о возможности обращения в международные инстанции, поскольку сначала надо отстоять свою правоту в украинских судах: «Для того чтобы пойти в международные суды, необходимо пройти все инстанции украинских судов. К сожалению, это будет долгий путь».

По его словам, несмотря на прекращение реализации в сети АЗС бензина и дизельного топлива, все станции сети работают в LPG-сегменте и действуют магазины.

Ганджа добавил, что компания поставляла горючее более 400 корпоративным клиентам и никогда не получала претензии насчет его качества, среди которых «Киевпасстранс», «Киевский метрополитен», «Укрзализниця», «Укрпошта», «Центрэнерго», Управление СБУ и другие.

Гендиректор подчеркнул, что с каждым клиентом будет проведен полный расчет, и компания намерена выполнить все свои обязательства, как только бизнес будет разблокирован.

Напомним, 11 марта СБУ и Офис генпрокурора заявили о разоблачении «масштабной схемы теневой реализации некачественных нефтепродуктов». По данным правоохранителей, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов — около 240 млн грн. Фигурантом дела оказалась сеть АЗС Glusco, которая принадлежит швейцарской компании Proton Energy Group S.A. Собственником Proton Energy Group является Нисан Моисеев. В сети АЗС были проведены масштабные обыски, после которых работа предприятия фактически остановилась. Через несколько дней на части АЗС возобновили продажу автогаза.

Группа Glusco опровергла связь с фигурантами уголовного производства, но 15 марта ее материнская компания, швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A., заявила о прекращении поставок нефтепродуктов в Украину. По оценке консалтинговой группы «А-95», компания поставляла на украинский рынок до 22% дизельного топлива и автогаза.

Украина

По материалам: fakty.ua
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