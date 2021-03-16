Как пробудить страсть в любимом человеке силой своей стихии: советы для Знаков Зодиака

Вадим Карасев

Страсть и любовь имеют свойство уходить и приходить. Именно поэтому важно уметь пробуждать эти чувства в близком человеке. Астрологи рассказали, как это нужно делать людям разных Зодиакальных стихий.

Реже всего подобные проблемы бывают у самых страстных Знаков Зодиака. Однако, даже у них порой случаются кризисные моменты, поэтому им тоже следует взять на вооружение то, о чем рассказано ниже.

Стихия Огня: Овен, Лев, Стрелец

Эти люди сами со себе излучают страсть. Именно поэтому единственное, к чему им стоит стремиться, — это быть самими собой. Львы, Овны и Стрельцы почему-то думают, что страсть и любовь порождаются какими-то яркими поступками и необычными действиями. В их случае это не так. Когда такие люди пытаются казаться лучше, чем они есть, или просто другими, это приводит к обратному результату.

Вторая половинка таких людей предпочитает учиться у них максимальной открытости и непосредственности. Овны, Львы и Стрельцы, насыщенные силой стихии Огня, часто демонстрируют людям максимальную искренность. В любви это выражается в демонстрации желаний, в проявлении инициативы. Представителям стихии Огня нельзя это терять ни в коем случае.

Стихия Земли: Телец, Дева, Козерог

Представители Земной стихии — это как раз те, кто чаще всего пытается научиться чему-то у людей стихии Огня. Эти люди наполнены любовью и страстью, но не знают, как правильно и когда вовремя показывать свои чувства и эмоции. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют им делать это всегда. Если хочется сказать «я тебя люблю», не нужно ходить вокруг да около — нужно говорить это.

Если отношения стали скучными, пробудить страсть во второй половинке Козерогам, Девам и Тельцам поможет сила их стихии, выраженная в стремлении к взаимопониманию. Если вторая половинка немного остыла, нужно напрямую спросить, в чем дело. Люди стихии Земли рождены для того, чтобы развеивать чужую неуверенность и вдохновлять людей. Для пробуждения любви и страсти нужно делать больше искренних комплиментов.

Стихия Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей

Людям стихии Воздуха для пробуждения страсти в другом человеке стоит показывать свою недоступность, но это работает лишь на начальных этапах отношений. Это «срывает крышу», заставляя человека просто растворяться в Близнецах, Весах и Водолеях. Люди думают, что представители этих Знаков Зодиака — очень ценный приз. Это играет только на руку развитию отношений.

В любви, которая длится долгое время, страсть может затухать, но и тут у представителей Воздушной стихии есть выход. Астрологи советуют таким людям искать новые увлечения. Нужно показывать любимому человеку свою заинтересованность в чем-то еще. Полностью растворяться в отношениях ни в коем случае нельзя. Должны быть периоды страсти и периоды прохлады. Это идеальная тактика для представителей данных Знаков.

Стихия Воды: Рак, Скорпион, Рыбы

Водные люди — это те, кому удается создать атмосферу праздника где угодно. Самый лучший способ пробудить страсть в любимом человеке для них — это провести романтическое свидание в приятной обстановке. Также можно сделать подарок любимому человеку — это тоже поможет пробудить в нем чувства и заставит его вспомнить, кто для него самый дорогой на свете.

Если Раки, Скорпионы или Рыбы чувствуют, что любовь угасает, то вернуть страсть поможет создание праздничного и веселого настроения. Сила Водной стихии полностью раскрывается в моменты радости и веселья. Нужно полностью открываться любимому человеку.