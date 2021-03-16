Как выглядит 99-летний принц Филипп после месячной госпитализации

Лидия Мартынова

Принц Филипп смог преодолеть проблемы со здоровьем и вернулся домой. Сейчас самочувствие старейшего члена королевской семьи не вызывает опасений.

Еще 17 февраля выяснилось, что принц Филипп попал в один из лондонских госпиталей. Его состояние оценивалось как тяжелое. В начале марта супругу Елизаветы II сделали операцию на сердце, после чего новых сведений о его самочувствии не появлялось.

Ходили слухи, что родственники даже настояли на возвращении принца Гарри домой ради прощания с дедушкой. Якобы старейший член королевской семьи может не справиться с недугами, но Филиппу, несмотря на опасения близких, удалось полностью восстановиться. Сегодня выяснилось, что супруг Елизаветы II покинул госпиталь. В Сети появилось несколько кадров, на которых пожилой мужчина запечатлен выходящим из медицинского учреждения.

Ранее Филипп никогда так долго не находился в больницах. Несмотря на преклонный возраст, принц может похвастаться отменным здоровьем. Периодически супруг королевы даже посещает публичные мероприятия.

Так, летом этого года должны были состояться сразу два важных праздника, посвященные столетию Филиппа и 95-летию Елизаветы II. Однако пока непонятно, позволит ли самочувствие принцу присутствовать на этих мероприятиях.