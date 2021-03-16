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Казах-бодибилдер развелся с секс-куклой, променяв ее на квир-курицу

Казах-бодибилдер развелся с секс-куклой, променяв ее на квир-курицу

Профессиональный бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко, женившийся в минувшем ноябре на секс-кукле Марго, развелся со своей супругой. При этом мужчина с нестандартными предпочтениями уже успел найти ей замену, сообщает Lenta.ru.

"Разрешите познакомить вас с моей новой женой. Ее зовут Лола. Лола - квир, она еще не определилась со своей гендерной и сексуальной идентичностью", - рассказал Толочко.

В своем новом видео в инстаграме бодибилдер продемонстрировал новую жену, сидя рядом с ней на кровати.

"У Лолы голова женщины, тело курицы и невероятно глубокий пупок. Я идентифицирую ее как крупную курицу", - отметил Толочко.

При этом бодибилдер заявил, что развелся с секс-куклой Марго, с которой в прошлом году закатил свадьбу в ресторане, собрав десятки гостей. По словам мужчины, пока он не готов обнародовать причины разрыва.

Как писал NEWSTES, ранее японская порнозвезда-монашка занялась проведением похорон для секс-кукол.

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По материалам: uposters.ru
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