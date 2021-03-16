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Киев под руководством Кличко не готов к борьбе с коронавирусом, — СМИ

Киев под руководством Кличко не готов к борьбе с коронавирусом, — СМИ

В Киеве стремительно растут темпы заболевания коронавирусом, но столичная власть во главе с Виталием Кличко до сих пор не готова к борьбе с этим заболеванием. Об этом заявила глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко, пишет издание «Фокус».

«На данном этапе город находится в оранжевой зоне, но темпы такие, что столица может оказаться в красной зоне уже к концу марта. В Киеве сейчас 5 009 коек для больных ковидом, 80% из них оснащены кислородом. К сожалению, уже приближается цифра заполняемости этих коек к 60%. Это высокий показатель. Поэтому сегодня мы должны готовиться иметь запасные места, которые при необходимости нужно будет открыть», — сказала Марина Порошенко.

Еще одна проблема, которую не решили власти, по словам главы постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики, — защита врачей.

Как отметила Марина Порошенко, только в муниципальных медицинских учреждениях Киева работают 30 тысяч медработников. Из них первую вакцину от COVID-19 получили всего 650 человек, а сам город имеет небольшое количество вакцины.

«Работает только половина из 12 мобильных бригад, которые должны сегодня прививать население. С такими темпами мы опаздываем и не успеваем», — предупредила она.

Ранее гендиректор Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко заявил, что свободных коек для больных коронавирусом нет: «Мы снова заполнены. Количество больных такое же, как было в ноябре, когда был самый большой подъем. Каждый день мы принимаем десяток тяжелых пациентов, которые идут из приемной прямо в реанимационное отделение. COVID, к сожалению, снова наступает».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «NewsTes»

Украина

По материалам: fakty.ua
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