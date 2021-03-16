Киев подготовил "стратегию деоккупации" Крыма, заявил Зеленский

Анастасия Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю годовщины референдума о присоединении Крыма к России заявил, что Киев не станет отказываться от полуострова и подготовил "стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова".

"Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское", - написал Зеленский в своем Twitter.

Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.

Киевом стратегию "деоккупации" Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух российских субъектов, а участие каких-либо стран в "Крымской платформе" - как посягательство на территориальную целостность РФ.