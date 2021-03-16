Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Киев подготовил "стратегию деоккупации" Крыма, заявил Зеленский

Киев подготовил "стратегию деоккупации" Крыма, заявил Зеленский

Киев подготовил "стратегию деоккупации" Крыма, заявил Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю годовщины референдума о присоединении Крыма к России заявил, что Киев не станет отказываться от полуострова и подготовил "стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова".

"Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское", - написал Зеленский в своем Twitter.

Проведение саммита "Крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма, запланировано на 23 августа, накануне Дня независимости Украины. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе ряду государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде и США.

Киевом стратегию "деоккупации" Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух российских субъектов, а участие каких-либо стран в "Крымской платформе" - как посягательство на территориальную целостность РФ.
В мире

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Поклонская примет участие в выборах в Госдуму
Поклонская примет участие в выборах в Госдуму
У Tesla появился очередной конкурент
У Tesla появился очередной конкурент
Российским компаниям дали налоговые поблажки
Российским компаниям дали налоговые поблажки
Германия нашла способ протолкнуть «Северный поток-2»
Германия нашла способ протолкнуть «Северный поток-2»
Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Европой
Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Европой
"COVID-19 и пневмония с осложнением": тяжелобольная экс-супруга Аршавина снова попала в больницу
"COVID-19 и пневмония с осложнением": тяжелобольная экс-супруга
Петербургский хоккеист умер после попадания шайбы в голову
Петербургский хоккеист умер после попадания шайбы в голову
Следственный комитет начал проверку по факту гибели 19-летнего хоккеиста после травмы
Следственный комитет начал проверку по факту гибели 19-летнего
Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города
Устроивший смертельное ДТП кандидат стал мэром свердловского города
Россию обвинили в планировании «очередного вторжения» в несколько стран-соседей
Россию обвинили в планировании «очередного вторжения» в несколько
Песков заявил о невозможности проведения референдумов о самоопределении регионов РФ
Песков заявил о невозможности проведения референдумов
В Крыму пройдут учения десантников, военных моряков и горных стрелков с 18 марта
В Крыму пройдут учения десантников, военных моряков и горных стрелков

Топ на сегодня

В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об эксплуатации КПП
В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
В Дамаске предотвратили крупный теракт в годовщину войны
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло

Еще по теме

Украина утвердила стратегию "деоккупации" Крыма
В Госдуме оценили указ Зеленского о «деоккупации» Крыма
Украина пригласила США присоединиться к платформе по деоккупации Крыма
В Госдуме прокомментировали стратегию Киева по "деоккупации" Крыма