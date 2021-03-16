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Кипр и Словения приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Кипр и Словения приостановили вакцинацию препаратом AstraZenecaФото: BENOIT TESSIER / Reuters

Кипр и Словения приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом фирмы AstraZeneca. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

Ранее немецкие ученые связали редкий вид тромбоза мозговых вен и препарат британско-шведской компании. Специалисты выявили, что рост числа случаев специфической формы тромбоза, которая связана с уменьшением количества тромбоцитов и кровотечением, совпадает по времени с вакцинацией им.

Испания, Германия, Франция и Италия также остановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. К такому решению власти пришли после сообщений о плохом самочувствии у получивших вакцину.

При этом в компании заявляли о безопасности вакцины. В AstraZeneca объясняли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек, вакцинированных в ЕС и Великобритании препаратом от коронавируса, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.

Однако еще девять европейских стран остановили или временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся им пациентов. Австрия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург остановили использование препарата из конкретной партии в миллион доз, которая была поставлена в 17 стран Европы. При этом Дания, Исландия и Норвегия остановили все свои поставки этой вакцины.

В мире

По материалам: lenta.ru
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