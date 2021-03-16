Китай ответил на претензии Украины из-за визита делегации в Крым

Вадим Карасев

МИД КНР призвал Украину не политизировать сотрудничество китайских компаний с Крымом. Таким образом представитель дипведомства Чжао Лицзянь прокомментировал претензии Киева после визита на полуостров торговой делегации из Китая.

"Китайские компании поддерживают контакты с Крымом и сотрудничают с ним в соответствии с принципами рынка. Нельзя политизировать это взаимодействие в коммерческой сфере", — цитирует ТАСС слова спикера МИД КНР.

Лицзянь выразил надежду, что "заинтересованные стороны путем диалога и переговоров должным образом урегулируют соответствующие вопросы".

Визит в Крым членов Пекинской экспортно-импортной комиссии состоялся на прошлой неделе. Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович связал поездку китайской делегации с тем, что КНР отошел от нейтральной позиции по Крыму в связи с действиями Киева в отношении китайских инвесторов завода "Мотор Сич".

Как писал NEWSTES, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил национализировать двигателестроительное предприятие "Мотор Сич", в которое компании из КНР вложили несколько десятков миллионов долларов. Перед этим Киев ввел санкции против китайских инвесторов завода. В Пекине потребовали соблюдать законные интересы китайских компаний.