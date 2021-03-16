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Клава Кока рассказала о конфликте с Настей Ивлеевой

Клава Кока рассказала о конфликте с Настей Ивлеевой

Перед тем, как девушки начали общаться, они были друг о друге не лучшего мнения.

Клава Кока была одной из приглашенных на день рождения Насти Ивлеевой. Певица рассказала, что до начала общения у Клавы и Насти был конфликт.


«Когда мы только познакомились нормально, она сказала: «Слушай, я думала, ты не очень!». Я тогда тоже сказала: «Я думала ты тоже не очень!». А потом нормально – подружились»,

– вспомнила Клава.

Стоит отметить, что в прошедшие выходные Настя Ивлеева отпраздновала день рождения в одном из московских клубов. На мероприятие Настя пригласила, кажется, всех представителей шоу-бизнеса, начиная от своего супруга Элджея и его друзей, например, Моргенштерна, до Аллы Пугачевой и Матильды Шнуровой.

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Сама Ивлеева на утро после праздника заявила, что она является королевой вечеринок и теперь будет устраивать подобные шоу для звезд каждый год. Ну, что ж! Посмотрим! Главное, чтобы ее муж Элджей не устал от таких мероприятий, ведь он не сильно любит большинство тех, кто был на юбилее жены.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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