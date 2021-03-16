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КНДР предостерегла США от глупостей ради "спокойного сна"

КНДР предостерегла США от глупостей ради "спокойного сна"
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон резко осудила совместные военные учения Южной Кореи и США и посоветовала Вашингтону не делать того, что может лишить его спокойного сна на ближайшие четыре года.

Ее заявление опубликовало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Оно почти целиком посвящено критике южнокорейских властей и предупреждениям о последствиях.

По словам сестры Ким Чен Ына, Пхеньян будет следить за поведением Сеула и может не только ликвидировать все ведомства, ответственные за обмены и контакты с Южной Кореей, но и аннулировать межкорейское военное соглашение, заключенное после саммита Юга и Севера в 2018 году.

Ким Ё Чжон упомянула США. "Пользуясь случаем, советую одну вещь и новой администрации США, которая из-за океана изо всех сил старается, чтобы на нашей территории запахло порохом. Если они желают спать с комфортом в течение грядущих четырех лет, то лучше с самого начала не делать невпопад того, что может заставить их плохо спать", - заявила она.
В мире

По материалам: ria.ru
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