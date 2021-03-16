Компенсацию от Норникеля потратят на экологические проекты в Сибири

Вадим Карасев

Деньги от штрафа "Норникеля" за аварию на ТЭЦ направят на экологические проекты в Сибирском макрорегионе. В первую очередь их получит Норильск, во вторую — Красноярский край, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

"В первую очередь — это Норильск. Вторая очередь — это Красноярский край. Поскольку это достаточно крупная сумма, конечно, невозможно ни в Норильске, ни в Красноярске такие средства направить на экологические проекты. Это будет макрорегион, в целом Сибирский регион", — цитирует её слова ТАСС.

Чиновница добавила, что выплаченная сумма в 146,2 миллиарда рублей также позволит профинансировать экологические инициативы по всей Сибири. В ближайшее время правительство подготовит предложения по использованию этих денег.

Ранее NEWSTES писал, что "Норникель" полностью расплатился за экологическую катастрофу в Норильске.