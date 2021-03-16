Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кончики пальцев имеют нервные окончания, которые делают нас сверхчувствительными

ГЛАС.RU, исследователи догадывались, что человеческие извилистые отпечатки пальцев именно таким образом, чтобы улучшить возможность брать предметы, создавая лучшую чувствительность.

Так как современные технологии не могут доказать высокий уровень точности осязания, эксперты решили провести эксперимент. Для опыта им понадобилось по шесть людей разного пола от 20 до 30 лет. Двенадцати людям предложили сесть в стоматологическое кресло, оставив пальцы в удобном положении.

Далее ученые использовали специальную карту, которую покрывали маленькие выпуклости. Каждый из конусов был около 0,5 миллиметра в высоту. Карточкой водили по кончикам пальцев с разной траекторией и скоростью. В это время ученые фиксировали электрическую реакцию одного из нервных окончаний с помощью вольфрамовых электродов, которые были вставлены в основной нерв в плече каждого человека.

Данный опыт помог экспертам понять, где именно на кончиках пальцев находилась информация, которая передавалась ​​в нерв.

Эти наиболее чувствительны точки зависели от узоров на отпечатках пальцев. Ученые выяснили, что чувствительность была в одних и тех же местах самих выступов пальцев.

Сообщение Кончики пальцев имеют нервные окончания, которые делают нас сверхчувствительными появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Лолита: «Гена алкоголизма у меня нет, поэтому могу себе позволить выпить»
Лолита: «Гена алкоголизма у меня нет, поэтому могу себе позволить
Нурлан Сабуров пожалел, что послал Олега Майами
Нурлан Сабуров пожалел, что послал Олега Майами
«К нам пришли 1200 «инвестнянь»: в «Глуско-Украина» заявили о давлении силовиков
«К нам пришли 1200 «инвестнянь»: в «Глуско-Украина» заявили
Лавров спрогнозировал судьбу Крыма
Лавров спрогнозировал судьбу Крыма
Россия пообещала зеркальный ответ на новую стратегию оборонной политики Британии
Россия пообещала зеркальный ответ на новую стратегию оборонной
США обвинили Россию в поддержке Трампа и «очернении» Байдена на выборах 2020 года
США обвинили Россию в поддержке Трампа и «очернении» Байдена на
Названы самые потратившиеся на вакцины от коронавируса страны
Названы самые потратившиеся на вакцины от коронавируса страны
Налоговики стали активнее проверять россиян с иностранными счетами
Налоговики стали активнее проверять россиян с иностранными счетами
Названы условия для получения повышенной пенсии в России
Названы условия для получения повышенной пенсии в России
Кончики пальцев имеют нервные окончания, которые делают нас сверхчувствительными
Кончики пальцев имеют нервные окончания, которые делают нас
Верховная Рада расторгнет соглашение с РФ о пребывании флота в Крыму
Верховная Рада расторгнет соглашение с РФ о пребывании флота в Крыму
Маркус Дюсманн: Компания Audi завершила разработку новых ДВС
Маркус Дюсманн: Компания Audi завершила разработку новых ДВС

Топ на сегодня

В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об эксплуатации КПП
В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
Политолог: администрация Байдена "строит" украинскую элиту
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло
В России от коронавируса привились 3,5 миллиона человек
В России от коронавируса привились 3,5 миллиона человек

Еще по теме

Российские учёные открыли инновационный способ анализа отпечатков пальцев
Ученые научились улучшать память людей
Ученые объяснили, почему у человека пять пальцев на руках
Ученые доказали существование не имеющих отпечатков пальцев людей