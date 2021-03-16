Кончики пальцев имеют нервные окончания, которые делают нас сверхчувствительными

Алексей Вольцев

ГЛАС.RU, исследователи догадывались, что человеческие извилистые отпечатки пальцев именно таким образом, чтобы улучшить возможность брать предметы, создавая лучшую чувствительность.

Так как современные технологии не могут доказать высокий уровень точности осязания, эксперты решили провести эксперимент. Для опыта им понадобилось по шесть людей разного пола от 20 до 30 лет. Двенадцати людям предложили сесть в стоматологическое кресло, оставив пальцы в удобном положении.

Далее ученые использовали специальную карту, которую покрывали маленькие выпуклости. Каждый из конусов был около 0,5 миллиметра в высоту. Карточкой водили по кончикам пальцев с разной траекторией и скоростью. В это время ученые фиксировали электрическую реакцию одного из нервных окончаний с помощью вольфрамовых электродов, которые были вставлены в основной нерв в плече каждого человека.

Данный опыт помог экспертам понять, где именно на кончиках пальцев находилась информация, которая передавалась ​​в нерв.

Эти наиболее чувствительны точки зависели от узоров на отпечатках пальцев. Ученые выяснили, что чувствительность была в одних и тех же местах самих выступов пальцев.

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