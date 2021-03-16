Козак развенчал миф о наличии нового мирного плана по Донбассу

Вадим Карасев

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, курирующий вопрос мирного урегулирования в Донбассе, в интервью "Интерфаксу" рассказал о текущей ситуации в переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и поделился мнением, почему не удается достичь мира на Украине.

Активность на эту тему в информационном пространстве Украины он связал с тем, что переговоры в очередной раз зашли в тупик. Из-за этого в украинских СМИ появляются различные заявления и "экспертные" оценки, имеющие мало общего с реальностью. Это явление повторяется раз за разом, что может говорить о закономерности, отмечает Козак.

Такая тактика не может длиться бесконечно. Отсутствие реального прогресса в урегулировании невозможно подменить словесной эквилибристикой даже при наличии талантов в этом жанре. По всей видимости, "беличье колесо", в которое себя загнала новая политическая команда, ускоряется. Коллеги оказались в весьма трудном положении и вынуждены выходить за собственные, как они любят говорить, "красные линии". Я имею в виду блокирование альтернативных источников информации - оппозиционных телеканалов и более 400 интернет-ресурсов.

Козак напомнил, что 8 февраля Франция и Германия представили "компромиссный проект" рекомендаций для ТКГ, на основании которого предлагалось подготовить "дорожную карту" по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. В России сочли его "чрезмерно компромиссным" из-за обтекаемых положений, способных вызвать противоречия, и 16 февраля направили свои уточняющие поправки. Украине предложили поступить так же, но Киев встречных предложений так и не выдвинул.

"Украинские коллеги хранят многозначительное молчание, выдавая в СМИ самовосхваляющие в превосходной степени оценки о своих "сильных шагах", "проактивных действиях" и т.п. Звучат даже заявления с оттенками угроз и ультиматумов по отношению к РФ. При этом содержание шагов, действий или угроз не раскрывается. Все это вызывает только снисходительную иронию и порождает все больше сомнений в состоятельности этой команды, ее способности вести диалог, достигать и выполнять какие-либо договоренности", - сказал Козак.

Таким образом, никакого нового мирного плана по Донбассу, о котором говорят на Украине, на текущий момент нет.

Относительно "нового мирного плана". На столе переговоров его нет. Это очередной миф. Во всяком случае о чем идет речь, никто из участников минского и нормандского форматов не знает.

Чиновник признал, что конфликт на юго-востоке Украины действительно обострился в последнее время, и назвал это "частью того же незамысловатого медиаплана" Киева, поскольку на самом деле все обстоит не так, как описывают на Украине.

"Украинские власти располагают достоверной информацией о реальном положении на линии соприкосновения. Однако эти сведения умышленно, до неузнаваемости искажаются и даже предпринимаются действия по созданию видимости обстрелов со стороны Донбасса", - указал Козак.

По его словам, частота обстрелов с украинской стороны нарастает с ноября, часть из них ведется из подконтрольных Киеву населенных пунктов Донбасса, в связи с чем военные самопровозглашенных республик не всегда открывают ответный огонь, чтобы избежать жертв среди мирного населения.



"Начало этого "обострения" в украинском исполнении удивительным образом совпало с очередной тупиковой ситуацией, возникшей в Контактной группе и в "нормандском формате". Именно в ноябре 2020 года представители Украины столкнулись с необходимостью отвечать на вполне конкретные, основанные на Минских соглашениях комплексные предложения Донбасса о поэтапном всеобъемлющем мирном урегулировании конфликта", - пояснил замглавы администрации президента России.

Причины, по которым уже много лет не удается достичь мира, "лежат на поверхности", продолжает Козак.



Базовой причиной является одна - это отсутствие, во всяком случае на столе переговоров, позиции украинских властей относительно условий завершения конфликта. Все другие проблемы являются производными. В логике урегулирования любого конфликта первым шагом к его прекращению является достижение договоренности сторон об условиях бесконфликтного сосуществования в будущем. Как только такое согласие достигнуто, стороны достаточно легко договариваются о прекращении любых недружественных действий в отношении друг друга. Именно этот первый шаг блокируется Украиной уже седьмой год.

Согласно минским соглашениям, диалог о будущем режиме Донбасса в составе Украины должен был начаться на следующий день после завершения отвода тяжелых вооружений - 9 марта 2015 года, но так и не начался до сих пор, подчеркнул Козак. "Украинские власти с упорством отказываются даже в первом приближении обозначать свое видение этого режима. В качестве предлогов в течение всех шести лет используются абсолютно абсурдные поводы в виде отсутствия условий безопасности на линии соприкосновения". Одновременно с этим Киев пытается дискредитировать минские соглашения, на официальных встречах обещая их выполнять, а затем в публичном поле называя "удавкой на шее Украины" и отказываясь им следовать.

Если коллеги придерживаются какой-либо логики, склонен думать, что правдивыми являются публичные заявления. Хотя и они не укладываются в законы общей логики. Какая, например, причинно-следственная связь между Минскими соглашениями и санкциями против России? Мы постоянно призываем украинских коллег следить за логикой своих заявлений. К примеру, если Минские соглашения – "удавка" для Украины и препятствуют достижению мира, то в этой логике президент Владимир Зеленский готов приносить в жертву жизни украинцев ради сохранения санкций против России. Абсурд.