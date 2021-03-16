Кремль отреагировал на слова Лукашенко об отсутствии у Белоруссии друзей

Вадим Карасев

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Белоруссии Александра Лукашенко об отсутствии у его страны друзей. Представитель Кремля считает, что это высказывание вряд ли относится к Российской Федерации.

"Мы исходим из того, что такое заявление вряд ли может относиться к России. Все-таки мы в одном союзном государстве, и здесь скорее мы не друзья, а братья", — цитирует его РИА "Новости".

13 марта, после участия в спортивном празднике "Минская лыжня", белорусский президент заявил, что у его страны нет друзей в мире. Однако в конце октября 2020 года он называл единственным другом государства своего российского коллегу Владимира Путина.

Россия и Белоруссия 8 декабря 1999 года подписали Договор о создании надгосударственного образования с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным и другими пространствами. Таким образом, отношения двух стран носят характер союзного сотрудничества.

Ранее NEWSTES писал, что Украина планирует ввести санкции против близких к Лукашенко бизнесменов и чиновников.