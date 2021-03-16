Кремль раскритиковал "эгоистичные попытки" давления на процесс вакцинации

Влада Некрасова

Давление на использование за рубежом российской вакцины от COVID-19 беспрецедентное и жесткое, эгоистичные попытки отказаться от каких бы то ни было препаратов вредят людям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не стал бы никого конкретизировать. Мы категорически против такого давления, категорически против конкуренции вакцин, мы считаем, что должны все соединить свои усилия, чтобы как можно больше людей охватить вакцинацией. В этом заинтересован весь мир, и подобные эгоистические попытки заставить какие-то страны отказаться от каких бы то ни было вакцин, они не имеют перспектив, они вредят интересам людей. Это наша принципиальная позиция",- сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, какие страны оказывают давление на другие государства, чтобы они отказались от использования российской вакцины от коронавируса, и идет ли это давление от США.

"Во многих странах масштаб давления достаточно беспрецедентный, жесткий, лишенный каких-то дипломатических экивоков и так далее. Это действительно имеет место", - добавил он.

Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

"Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет.