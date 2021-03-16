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Крым формирует иск против Украины на "запредельную" сумму ущерба

Крым формирует иск против Украины на "запредельную" сумму ущерба
Крым привлек юристов-международников для формирования первого иска против Украины из-за перекрытия Северо-Крымского канала, сообщил РИА Новости первый вице-спикер парламента региона Ефим Фикс.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов дал поручение подсчитать ущерб, нанесенный полуострову и России перекрытием Украиной Северо-Крымского канала. Он также заявил о намерении инициировать обращение в Генпрокуратуру РФ о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида на организаторов водной блокады полуострова.

"На следующей неделе состоится заседание рабочей группы. Мы уже подобрали юристов-международников и приступили к подготовке формирования иска. Уже сейчас можно сказать, что сумма ущерба запредельная", - сказал Фикс.

По его словам, подобный иск надо было сформировать гораздо раньше. На его подготовку уйдет не менее месяца.

Украина всеми своими действиями нарушает", - сказал вице-спикер.
Политика

По материалам: ria.ru
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