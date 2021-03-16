Куда пропала с экранов звезда фильма «КостяНика. Время лета» Ольга Старченкова

Алексей Вольцев

Актриса Ольга Старченкова рассказала о том, чем сейчас занимается, и какие роли мечтает сыграть. После многолетнего затишья артистка наконец-то готова вернуться к активной творческой деятельности.

В 2006 году свет увидел фильм «КостяНика. Время лета». Искренняя история о первой любви неожиданно стала настоящим фестивальным хитом, да и зрители картину полюбили. Для исполнительницы главной роли Ольги Старченковой проект стал путевкой в жизнь. Артистка и до этого много снималась, но чаще всего появлялась на втором плане.

«Я благодарна этому фильму. Мы сняли хорошее кино вроде бы для детей, а оно полюбилось людям разных возрастов. Можно сказать, вошло в золотой фонд российских фильмов. Мне до сих пор приходят письма в социальные сети от людей разных возрастов. Они благодарят меня за работу, и это, конечно, безумно приятно», — рассказала актриса «NewsTes.ruу».

После успеха артистку стали чаще приглашать в перспективные проекты. При этом Ольга никогда не считала себя звездой. «Вряд ли можно сказать, что у меня был звездный час. Да, я снялась в хороших фильмах, поездила по фестивалям, но на этом все. Не было ощущения, что моя жизнь как-то резко преобразилась», — подчеркнула Ольга.

А потом Старченкова пропала с экранов. С 2010 по 2015 годы с ней не вышло ни одной картины. Поклонники строили разные гипотезы по поводу произошедшего, но причина временного затишья оказалась очень проста.

«Я стала мамой и осознанно хотела посвятить себя ребенку. Не хотелось ничего пропускать, обделять малыша вниманием. О своем решении я ничуть не жалею. Возможно, я бы и вышла из декрета ради какой-нибудь очень яркой роли, но ничего подобного мне тогда не предлагали. Потом мы с мужем решили уехать в Израиль. Там у нас началась совершенно иная жизнь. Мы много путешествовали, жили у моря. На самом деле, я очень долго мечтала пожить у моря», — призналась актриса.

А после Ольге в руки попал сценарий фильма «Москвы не бывает». Эта картина рассказывает про провинциальный городок Улетное. Главный герой Алексей трудится разнорабочим, не требуя многого от жизни. Все меняется после приезда загадочного человека из столицы, который выдает себя не за того, кем кажется. Старченкова сыграла в фильме девушку по имени Маша, случайное знакомство с которой переворачивает жизнь Алексея с ног на голову. Лента была представлена на «Кинотавре» и удостоилась теплого приема.

Сейчас 37-летняя Старченкова вовсю строит планы на творческое будущее. Актриса уверена, что ее лучшая роль пока не сыграна, а значит, нужно продолжать работать. «Я бы с удовольствием сыграла в каком-нибудь биографическом фильме. Может, известную писательницу или художницу. Одним словом, хочется сыграть масштабную личность. Также я бы с удовольствием попробовала себя в роли какой-нибудь злодейки», — рассказала Ольга.

Однако больше всего актриса мечтает о том, чтобы пандемия поскорее закончилась. Она хочет снова путешествовать, вернуться в солнечный Израиль и наслаждаться жизнью также сильно, как это было в прошедшие годы.