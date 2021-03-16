Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Курс евро опустился ниже 87 рублей

Курс евро опустился ниже 87 рублей
Рубль продолжает дорожать по отношению к основным резервным валютам, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Так, к 20:03 мск курс евро расчетами "завтра" снижался на 64 копейки, до 87,06 рубля, доллар дешевеет на 31 копейку — до 73,02 рубля.

В ходе торгов американская валюта опускалась до 72,90 рубля — впервые с декабря 2020 года, евро — до 86,97 рубля — минимума с минувшего августа.

РТС — на 1,56%, до 1543,15 пункта.Brent снижается на один процент — до 68,53 доллара за баррель.
Экономика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

США уличили в попытке отговорить Бразилию от покупки «Спутника V»
США уличили в попытке отговорить Бразилию от покупки «Спутника V»
В Магадане обнаружили вспышку африканской чумы свиней
В Магадане обнаружили вспышку африканской чумы свиней
Учителям и медработникам собрались выдавать планшеты на базе отечественного ПО
Учителям и медработникам собрались выдавать планшеты на базе
Участница шоу «Пацанки» Зарина Голубцова раскрыла подробности задержания с наркотиками
Участница шоу «Пацанки» Зарина Голубцова раскрыла подробности
Дочь Олега Газманова: «Прилетело от папы, потому что отказалась с ним фотографироваться»
Дочь Олега Газманова: «Прилетело от папы, потому что отказалась с ним
Татьяна Егорова: «Екатерина Градова долбала Андрея Миронова, это правда!»
Татьяна Егорова: «Екатерина Градова долбала Андрея Миронова, это
В Гренландии под 1,5-километровым слоем льда обнаружены признаки растительности
В Гренландии под 1,5-километровым слоем льда обнаружены признаки
Премьер-министр Грузии Гарибашвили посетит Брюссель с официальным визитом
Премьер-министр Грузии Гарибашвили посетит Брюссель с официальным
В Минздраве Украины заявили, что не видят проблем с использованием вакцины AstraZeneca от SARS-CoV-2
В Минздраве Украины заявили, что не видят проблем с использованием
Sifted: В Финляндии представили еду будущего, сделанную из воздуха
Sifted: В Финляндии представили еду будущего, сделанную из воздуха
Дубль Лионеля Месси помог «Барселоне» победить «Уэску» и подняться на второе место в Примере
Дубль Лионеля Месси помог «Барселоне» победить «Уэску» и подняться на
Бенедикт Камбербэтч намекнул на возможное продолжение "Шерлока"
Бенедикт Камбербэтч намекнул на возможное продолжение "Шерлока"

Топ на сегодня

Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G
Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G
Мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19
Мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19
Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова
Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду
Производство вакцин от COVID-19 оказалось под угрозой из-за США
Производство вакцин от COVID-19 оказалось под угрозой из-за США
Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру госсекретаря Союзного государства
Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру госсекретаря Союзного

Еще по теме

Курс евро подняли на рубль
Евро обновил полуторагодовой минимум
Доллар вернулся к уровню 65 рублей на слабой нефти
Рубль растет. Курс доллара опустился ниже 78 рублей