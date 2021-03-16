Курс евро опустился ниже 87 рублей

Влада Некрасова

Рубль продолжает дорожать по отношению к основным резервным валютам, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Так, к 20:03 мск курс евро расчетами "завтра" снижался на 64 копейки, до 87,06 рубля, доллар дешевеет на 31 копейку — до 73,02 рубля.

В ходе торгов американская валюта опускалась до 72,90 рубля — впервые с декабря 2020 года, евро — до 86,97 рубля — минимума с минувшего августа.

РТС — на 1,56%, до 1543,15 пункта.Brent снижается на один процент — до 68,53 доллара за баррель.