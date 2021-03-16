Латиноамериканка Орейро выпустила клип на русском языке

Лидия Мартынова

Как сообщает портал www.osnmedia.ru, популярной латиноамериканской певицей, которая обожаема миллионами россиян после роли Милагрос в сериале “Дикий ангел”, Наталией Орейро был сделан роскошный подарок всем русскоговорящим фанатам. В сервисе YouTube певица выложила клип на новую песню «Будем танцевать» – Listo Pa’Bailar.

Композиция была записана совместно с группой Bajofondo. Трек можно назвать очень жизнеутверждающим, ведь в нем поется о том, что мировая пандемия COVID-19 скоро подойдет к финалу и всех ожидают новые встречи. Кроме того, песня призывает ценить каждый момент жизни.

Представители Орейро рассказали о том, что композицию записывали в период пандемии в 5 разных студиях, которые находятся в Буэнос-Айресе, Монтевидео и Лос-Анджелесе. Кроме того, сообщается что Орейро и Bajofondo связывает очень много, в том числе и малая родина – регион Рио-де-ла-Плата.

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