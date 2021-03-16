Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca

Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca

Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Латвия приостановила использование вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca до выяснения ее влияния на здоровье пациентов, сказано в сообщении Госагентства лекарств республики.

Неделю назад, 9 марта, Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca из партии ABV5300, в связи с тем что у двух человек возникли проблемы со здоровьем после вакцины этой серии.

Решение о полной приостановке использования вакцины AstraZeneca было принято совместно Центром профилактики и контроля заболеваний, Государственным советом по иммунизации, Госагентством лекарств и Инспекцией здравоохранения.

Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания приостановили использование этой вакцины. Она разрешена европейским лекарственным регулятором EMA к применению в Евросоюзе.
В мире

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Bloomberg: в России до конца года могут повысить ключевую ставку до 6%
Bloomberg: в России до конца года могут повысить ключевую ставку до 6%
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
«Я хохочу»: Резникова рассмешило намерение России судиться из-за воды для Крыма
«Я хохочу»: Резникова рассмешило намерение России судиться из-за воды
Манижа: «Первое слово, которое я выучила в России — черножопая»
Манижа: «Первое слово, которое я выучила в России — черножопая»
Дава: как попал в шоу-бизнес и почему потерял Ольгу Бузову
Дава: как попал в шоу-бизнес и почему потерял Ольгу Бузову
Дженкинс выдвинули на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями
Дженкинс выдвинули на пост замгоссекретаря по контролю над
Базу с американскими военными обстреляли в Ираке
Базу с американскими военными обстреляли в Ираке
Российские военные обеспокоились переброской турецкой техники в Сирии
Российские военные обеспокоились переброской турецкой техники в Сирии
Кипр и Словения приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Кипр и Словения приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
В Перми накажут директора школы, где повар накладывала салат руками
В Перми накажут директора школы, где повар накладывала салат руками
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло
В "Русагро" заявили о рекордных за 200 лет ценах на подсолнечное масло
Доктор Комаровский поделился методами лечения ОРВИ
Доктор Комаровский поделился методами лечения ОРВИ

Топ на сегодня

Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов по Алеппо
Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов по Алеппо
Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G
Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G
Мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19
Мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19
Еще одна страна приостановила использование вакцины AstraZeneca
Еще одна страна приостановила использование вакцины AstraZeneca
Российские врачи предупредили о рисках вакцинации в пост
Российские врачи предупредили о рисках вакцинации в пост

Еще по теме

Норвегия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Девять стран приостановили вакцинацию AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся
Испания прекратит вакцинацию препаратом AstraZeneca
В AstraZeneca ответили на сообщения об опасности вакцины