Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca

Лидия Мартынова

Латвия приостановила использование вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca до выяснения ее влияния на здоровье пациентов, сказано в сообщении Госагентства лекарств республики.

Неделю назад, 9 марта, Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca из партии ABV5300, в связи с тем что у двух человек возникли проблемы со здоровьем после вакцины этой серии.

Решение о полной приостановке использования вакцины AstraZeneca было принято совместно Центром профилактики и контроля заболеваний, Государственным советом по иммунизации, Госагентством лекарств и Инспекцией здравоохранения.

Австрия, Эстония, Литва, Люксембург, Дания, Болгария, Норвегия, Исландия, Словения, Кипр, Италия, Франция, Германия и Испания приостановили использование этой вакцины. Она разрешена европейским лекарственным регулятором EMA к применению в Евросоюзе.