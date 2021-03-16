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Лавров спрогнозировал судьбу Крыма

Лавров спрогнозировал судьбу КрымаСергей ЛавровФото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров поздравил с седьмой годовщиной присоединения Крыма и спрогнозировал его судьбу. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность: ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что Крым вошел в состав РФ в полном соответствии с международным правом. Лавров добавил, что российская дипломатия продолжит вести энергичную работу «по закреплению в сознании иностранных партнеров реалий», которые связаны с присоединением полуострова.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

В мире

По материалам: lenta.ru
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