Летние веранды начнут работать в Москве с 1 апреля

Вадим Карасев

1 апреля стартует сезон летних веранд, рестораторам уже разрешили начать их монтаж. Всего в столице может заработать до 3 тысяч открытых площадок около кафе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"На текущий момент в схему размещения включены порядка трех тысяч заведений, примерно столько же летних кафе и веранд было отражено в схеме в прошлом году к моменту открытия сезона, в результате официально зарегистрировано и смонтировано было 2,1 тысячи объектов", — сказал заммэра города Владимир Ефимов.

Контролировать соблюдение требований к размещению летних кафе будет Госинспекция по недвижимости. По словам начальника ведомства Владислава Овчинского, ее сотрудники должны проследить за тем, чтобы площадь заведений не превышала разрешенных границ и конструкция не мешала передвижению пешеходов.

Специалисты ведомства следят, чтобы площадь сезонных кафе не выходила за границы согласованной схемы размещения, веранды располагались на расстоянии не более 5 метров от входа в стационарное помещение и не менее 25 метров от входа в метро, а также не преграждали движение пешеходов по тротуару.

Ранее NEWSTES писал, что в столице с 2 апреля вновь откроются ярмарки выходного дня.