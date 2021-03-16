Лолита: «Гена алкоголизма у меня нет, поэтому могу себе позволить выпить»

Алексей Вольцев

Лолита рассказала о ДНК-тесте, который помог ей лучше узнать себя. Как оказалось, у звезды никогда не было склонности к алкоголизму, хотя порой она и переживала, что может спиться.

На телеканале «Пятница!» стартует новая программа под названием «ДНК-шоу». Ведущей стала Лолита Милявская. В рамках передачи известные артисты будут сдавать подробный тест ДНК, который определит их генетические особенности.

Разумеется, чтобы лучше понимать специфику работы, Лолита сначала сама заказала экспертизу. Результаты немало удивили певицу.

«Выяснила, например, что у меня ген плохого водителя. А я человек, который за рулем уже лет 20 без единой аварии, подсознательно всегда понимала, что должна ездить очень осторожно. А еще мне всегда тяжело давались танцы. Все, что на сцене мне нужно было станцевать, всегда стоило мне больших усилий. Кто-то на это тратил два часа, а я месяц. И я не знала, что это ген. А вот гена алкоголизма у меня, кстати, нет, поэтому могу до сих пор позволить себе выпить», — поделилась Лолита.

По мнению певицы, подобный анализ мог бы облегчить жизнь миллионам людей. Дело в том, что тест показывает склонность человека к определенным болезням и может даже частично предсказать, как будет развиваться его жизнь. «Фактически это твой паспорт, в котором показаны будущие проблемы, которых можно избежать. Если тестом ДНК установлена предрасположенность к алкоголизму, то тебе либо нужно взять себя в руки и понять, что какая-то рюмка у тебя в жизни последняя, либо не переходить границу. То же самое касается деторождения: если у тебя сломан один ген, и ты встречаешь партнера с таким же сломанным геном, то ваш ребенок сто процентов будет иметь какое-то тяжелое заболевание. Думаю, зная заранее, никто на такое не готов», — подчеркнула Лолита.

Первыми гостями передачи стали Марина Федункив и Алексей Панин. Благодаря тесту звезды узнали немало нового о себе. Подробности станут известны уже совсем скоро в эфире телеканала «Пятница!».