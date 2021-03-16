Лунный день сегодня 16 марта 2021 года

Вадим Карасев

Энергетика Луны непостоянна и может стать причиной неурядиц в жизни и делах. Сделать очередной день успешным помогут своевременные рекомендации астрологов, отраженные в ежедневном лунном календаре.

Астрологи называют вторник одним из благоприятных дней марта, когда при разумной осторожности можно запросто достичь новых высот как в карьере, так и в личной жизни. Шепотки на удачу помогут притянуть везение и не оступиться в шаге от победы.

Фаза Луны: 4 лунные сутки растущее ночное светило проведет в Знаке Овна. День хорош для заключения важных сделок, которые пройдут успешно, если отказаться от поверхностных суждений.

Магнитные бури 16 марта: магнитных бурь на этот день не зафиксировано.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

осмотрительность;позитивный настрой;дипломатичность;уверенность в себе.спешка;агрессия;прокрастинация.

Выраженная активность этого дня позволяет заниматься любыми домашними работами, однако приступать к делам эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют лишь в том случае, если они будут завершены в ближайшее время, а не растянутся на долгие дни и месяцы. Это значит, что начинать ремонт нет смысла, однако сделать перепланировку, убраться в одном из помещений полностью или приготовить ужин на большую компанию можно без труда.

Что надеть в этот вторник

Под эгидой Овна день будет насыщенным и ярким, однако астрологи рекомендуют проявить разумную осторожность, чтобы не стать заложниками перепадов настроения. Умерить пыл и не совершить опрометчивые поступки получится, если подобрать спокойную цветовую гамму. Во вторник самыми удачными цветами будут зеленый и синий. Энергетика этих оттенков поможет сосредоточиться и не идти на поводу эмоций. Дополнить образ помогут украшения из серебра и платины, а в качестве талисманов выступят аметист, сардоникс, нефрит.

Любовь и отношения в 4 лунный день

Вторник — отличный день для того, чтобы налаживать отношения. Семейные пары могут позабыть разногласия и провести время наедине друг с другом, чтобы укрепить связь. Удача ждет и тех, кто хочет найти вторую половинку и позабыть об одиночестве. Неуместными в 4 лунный день будут споры и конфликты, которые могут привести к длительным ссорам и ухудшению отношений.

Финансы и работа по лунному календарю

Во вторник важно остерегаться опрометчивых поступков и поверхностных суждений, которые могут привести к печальным последствиям. День хорош для заключения сделок, претворения в жизнь смелых планов и завершения текущих дел. Неплохо продвигается торговая деятельность при условии работы с проверенными организациями и поставщиками. Финансовая активность в 4 лунные сутки может привести как к успеху, так и к потере накоплений — все зависит от внимательности и ответственности.

Настроение и здоровье 16 марта

Вторник пройдет удачно, если с самого утра гнать прочь грустные мысли и настраиваться на оптимизм. В этот день настроение и здоровье будут зависеть от настроя, поэтому так важно сохранять хорошее настроение и исключить переутомление. Уместной будет поддержка иммунитета, чтобы в преддверии настоящего весеннего тепла не подхватить простудных заболеваний.