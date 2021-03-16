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Малиновский впервые высказался о связи с Сергеем Лазаревым

Алекс Малиновский, автор многих хитов Сергея Лазарева, не стал отмалчиваться после скандального заявления Рустама Солнцева. Недавно экс-участник “Дома-2” раскрыл детали предполагаемого романа Лазарева и его помощника, что вызвало резонанс среди поклонников исполнителя. Само собой, “досталось” и Малиновскому.

На его странице в инстаграме подписчики наперебой начали задавать вопросы. Алекс решил расставить все точки над “i” и выдал длинный философский комментарий касаемо слухов об интимной связи с певцом. Имён он называть не стал, лишь ясно дал понять: досужие мнения его мало волнуют. Малиновский заверил, что в его жизни, в том числе и личной, всё прекрасно, а домыслы “серых мышей” он во внимание не принимает:

“У меня позиция любого по-настоящему успешного человека. Мне абсолютно без разницы, потому что я рассуждаю так: “Я с трудом представляю, что я кого-то хейчу”. Почему? Потому что у меня суперинтересная жизнь, мне есть чем заняться, у меня очень много работы и мне вообще ни до чего абсолютно. Когда все эти серые мыши меня комментируют… Я же их не комментирую, а они меня комментируют”, – написал он.

Алекс отметил, что сил для борьбы с хейтом ему дают близкие люди. Кто именно, не пояснил, но намекнул, что сердце его несвободно: “Моя семья, моя половинка. Я занимаюсь любимым делом, у меня крутые результаты, я живу в кайф, я путешествую. Как можно не наслаждаться жизнью?”

Кстати, в свежих видеороликах в инстаграме Малиновского Сергей Лазарев снова фигурирует. Молодые люди вместе отдыхают и кайфуют на горнолыжном курорте.

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По материалам: sm.news
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