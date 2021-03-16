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Малышева назвала три суперпродукта во время Великого поста

Малышева назвала три суперпродукта во время Великого постаФото: Unsplash

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала три суперпродукта, которые необходимо употреблять в пищу во время Великого поста. Об этом она рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале.

По словам специалиста, эти продукты нужны в период поста, чтобы поддержать иммунитет человека. Первый продукт — это льняное масло, второй — семена чиа, а третий — грецкие орехи.

В передаче отметили, что перечисленные продукты богаты полиненасыщенной кислотой омега-3, которая необходима для нормального функционирования клеток. Так, недостаток омега-3 может привести к слабоумию, а его регулярное употребление, наоборот, препятствует развитию атеросклероза и образованию тромбов.

Малышева подчеркнула, что омега-3 не вырабатывается организмом, поэтому очень важно включать в свой рацион продукты, богатые этим элементом. «В пост это отличная вещь, потому что омега-3 — это калорийные продукты, а так как исключено мясо, то это хороший способ получения калорий через растительные продукты», — заключила телеврач.

Ранее Малышева заявила, что употребление родниковой воды опасно из-за возможного наличия в ней возбудителей инфекций. О потенциальном вреде она предупредила россиян в телеэфире.

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По материалам: lenta.ru
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