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Мама Дани Милохина расплакалась, рассказывая о нем

Мама Дани Милохина расплакалась, рассказывая о нем

Любовь Бережная до сих пор жалеет, что отдала двух сыновей в детский дом. И если Илья смог ее простить, то Даня Милохин до сих пор отказывается встречаться с родительницей.


Даня и Илья Милохины прославились в прошлом году, когда неожиданно стали звездами соцсетей. Обаятельные парни снимали забавные видео для Instagram и TikTok, зарабатывая благодаря этому огромные деньги. При этом отношения между родственниками всегда были натянутыми. Даня и Илья уже давно не общаются, во многом это произошло из-за разных взглядов на жизнь.

Так, Илья всегда мечтал познакомиться с биологическими родителями, которые оставили его в детском доме. Даня наоборот от подобных встреч отказывался.

И вот несколько месяцев назад брат Милохина все-таки увиделся и с мамой, и папой. Эта встреча перевернула его мир. «Я не жалею, что пошел на этот шаг. Теперь у меня появились брат и сестра, я встретился с мамой, бабушкой», — делился Илья в одном из выпусков шоу «Пусть говорят».

Мама неоднократно извинялась перед сыном, рассказывая, что всю жизнь жалела о совершенной ошибке. А вот сказать «прости» Дане у нее пока не получилось. «Даня — обиженный ребенок. Времени прошло много, и я знаю, что он меня может никогда не простить. Я не пыталась связаться с Даней. Думаю, он этого не хочет Надеюсь, когда-нибудь мы встретимся, и он все поймет», — поделилась переживаниями Любовь Бережная, не сумев сдержать слез.

Напомним, ранее сам Даня рассказывал, что не желает встречаться с биологическими родителями. Молодой человек был уверен, что мама и папа прекрасно знали, где он находился, но ни разу не пытались его вернуть. В результате юноша сам добился успеха и стал звездой. Семью Дане заменили друзья и коллеги по шоу-бизнесу.

Налаживать контакт с братом Даня тоже не горит желанием. «После предыдущих передач в мой адрес сыпались угрозы. Потом Даня предложил встретиться без камер. Но где он был до этого?» — заявил Илья.

В финале программы мама Милохиных еще раз подчеркнула, что открыта для общения с сыновьями. Она намерена и дальше встречаться с Ильей и будет до конца жизни ждать звонка от Дани.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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