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Манижа: «Первое слово, которое я выучила в России — черножопая»

Манижа: «Первое слово, которое я выучила в России — черножопая»

Манижа рассказала о том, как часто ее обижали из-за внешности и национальности. Несмотря ни на что, артистка гордится своим происхождением, но ей понадобилось немало времени, чтобы принять себя.


Когда стало известно, что Манижа представит Россию на «Евровидении», посыпался шквал негативных комментариев в адрес победительницы нацотбора. Кто-то упрекал артистку за чрезмерно либеральные взгляды. Кто-то и вовсе был возмущен тем, что Россию будет представлять певица с таджикскими корнями.

Упреки, связанные с национальностью, Манижа слышит все жизнь. Будущая артистка впервые оказалась в России, будучи совсем ребенком. Тогда в Таджикистане началась гражданская война, и семье будущей певицы пришлось буквально бежать из родной страны. В Москве Манижа пошла в обычный детский сад, где долго не могла наладить контакт с детьми.

«Первое слово, которое я выучила в России — черножопая. На полном серьезе! Я пришла домой и в шутку произнесла его при маме, совершенно не понимая, что оно означает. После этого мама пошла в садик, поговорила с воспитателями, с девочкой, которая мне это сказала. В итоге мы с этой девочкой даже подружились», — призналась артистка.

Общество давило на Манижу не только из-за ее происхождения, но и из-за стандартов красоты. Так, в юности артистка очень долго пыталась похудеть, но никак не могла достигнуть желаемого результата. Эксперименты с диетами довели звезду до расстройства пищевого поведения.

«Я просто начала обманывать свой организм. То есть мне хотелось съесть вкусняшку. Я ее ела, но не желала впускать в свой организм. Мне казалось, что если я это переварю, то сразу стану огромной, толстой. Поэтому я шла в туалет и избавлялась от этой еды», — рассказала певица в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Со временем Манижа научилась любить себя, но в этом деле она еще не достигла идеала. У артистки до сих пор много комплексов и каких-то внутренних пунктиков. Все эти моменты находят отражение в ее творчестве. Песня для «Евровидения» стала для артистки своеобразной попыткой рассказать о трудности пути, который проходят все русские женщины в желании принять себя.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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