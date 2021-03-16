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Мария Бутина рассказала о защите прав крымчан, которых преследует Украина

Мария Бутина рассказала о защите прав крымчан, которых преследует Украина

Политическая активистка и общественный деятель Мария Бутина в своем Telegram-канале рассказала, как Россия защищает крымчан от преследований со стороны Украины. Некоторые из них оказались за решеткой после того, как поехали к родственникам в соседнюю страну.

В списках пострадавших уже около 1000 человек. По словам Бутиной, иски в ЕСПЧ станут своего рода тестом – насколько принципиальную и правовую позицию займет по этому вопросу европейский суд. Она признала, что вероятность решения в пользу истцов "ничтожно мала", однако Россия может создать свой аналог ЕСПЧ.

"Есть ли другой путь? Об этом сегодня говорили в Общественной палате России авторитетнейшие юристы и правоведы, прорабатывая возможность создания российского аналога ЕСПЧ. Вопросов много, например, в каком формате Россия должна прорабатывать альтернативу ЕСПЧ – национальном, в рамках союзного государства или в евразийском формате? Но начало пути уже положено, и это – главное", – пишет она.

Бутина добавила, что уже есть поручение Владимира Путина для ВС и Минюста – они должны рассмотреть возможность создания отечественного суда по правам человека. И в условиях, когда Запад не проявляет "никакой оперативности и хлопотливости по защите прав россиян в международном сообществе", Россия будет готова бороться за крымчан любыми способами.

"Мы своих не бросаем", – заключила автор публикации.

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По материалам: uposters.ru
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