Маркус Дюсманн: Компания Audi завершила разработку новых ДВС

Анастасия Иванова

По сообщению главного инженера Audi Маркуса Дюсманна, недавно стало известно о том, что немецкий производитель больше не собирается теперь заниматься разработкой новых двигателей внутреннего сгорания.

Это решение было связано в компании с совершенно новыми принятыми стандартами Евро-7, а в Audi при этом продолжат совершенствовать актуальные моторы с ДВС, чтобы соответствовать всем этим новым жестким экологическим нормам в Европе. При этом доработка всех таких двигателей под стандарты Евро-7, начинающих действовать уже с 2025 года, окажется весьма трудной задачей для немецкой компании.

Кроме того, главный инженер также подверг критике достаточно резкую политику сейчас ЕС по ужесточению выбросов в атмосферу CO2. Он отметил также, что польза для окружающей среды от доработанных компанией с таким трудом двигателей (под нормы Евро-7) будет совершенно минимальной и при этом и близко не оправдывает затраты на модернизацию ДВС.

«Мы больше не будем теперь разрабатывать новые двигатели внутреннего сгорания, а адаптируем все наши имеющиеся существующие двигатели к новым директивам по различным выбросам. Более строгий стандарт выбросов Евро-7 теперь представляет собой огромную проблему для нас с технической точки зрения, но в то же время он дает довольно мало преимуществ для окружающей среды», — рассказал Дюсманн.

Скорее всего, следует отметить, что последним ДВС для Audi будет 6,0-литровый бензиновый двигатель W12. Возможно, им вскоре уже оснастят флагманский седан A8. С завершением жизненного цикла этого поколения автомобиля использование этого мотора совершенно прекратится. Тогда же не станут использовать мотор V10, устанавливаемый сейчас на Audi R8 и итальянскую спортивную модель Lamborghini Huracan.

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