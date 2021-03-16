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Медики: Самый полезный чай для завтрака – травяной напиток из лемонграсса

Считается, что чай на завтрак полезнее пить, чем кофе. Медики дополняют: не черный или зеленый чай, а травяной напиток из лемонграсса. Главные бонусы – антимикробное и противовоспалительное действия, пишет «Food News».

«Если вам непривычно пить чай с лемонграссом, ограничьтесь одной чашкой в день. Если не чувствуете никакого дискомфорта, не стесняйтесь пить больше», – советуют медики.

Улучшает работу мозга

Исследование на мышах показало, что лимонная трава улучшает общую функцию мозга и память. Экстракт лемонграсса, по мнению ученых, станет альтернативным лекарством для лечения когнитивных дисфункций.


Улучшит здоровье пищеварительной системы

Лимонник богат пищевыми волокнами. В этом его польза для пищеварительной системы. Этот мощный пребиотик восстанавливает «хорошие» бактерии и уничтожает «плохие» микроорганизмы за счет содержания противомикробного соединения – цитраля. Поможет убить кишечную палочку и сальмонеллы, эффективен при судорогах, изжоге, вздутии живота и несварении.

Защищает сердце

Антиоксиданты, содержащиеся в лемонграссе, помогают снизить риск проблем в сердечно-сосудистой системе. Это хороший источник калия, регулирующий кровяное давление.

Сообщение Медики: Самый полезный чай для завтрака – травяной напиток из лемонграсса появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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