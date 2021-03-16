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Михаил Мишустин поручил Минпросвещения России подготовить предложения по дополнительной поддержке сельских учителей

Михаил Мишустин поручил Минпросвещения России подготовить предложения по дополнительной поддержке сельских учителей

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поручил Министерству просвещения Российской Федерации подготовить предложения по дополнительной поддержке учителей, переехавших на работу в села и малые города, сообщается на сайте российского кабмина.

Поручение дано по итогам рабочей поездки в Алтайский край. Задача должна быть выполнена к 1 апреля.

Также Минпросвещения России, Министерство строительства Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации должны проработать вопрос реализации проекта по строительству в Алтайском крае двух школ в рамках механизма государственно-частного партнерства.

Кроме того, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Минпросвещения России вместе с региональным руководством обязаны в приоритетном порядке обеспечить подключение к интернету Большетихинской начальной школы и Чистоозерской средней школы. Срок исполнения поручения – 1 сентября.

Минпросвещения России также поручено оснастить барнаульскую школу № 53 необходимым оборудованием в рамках проекта по внедрению цифровой образовательной среды.

Общество

По материалам: edu.ru
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