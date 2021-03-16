Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Микроавтобус с детьми перевернулся в Подмосковье

Микроавтобус с детьми перевернулся в ПодмосковьеФото: Алексей Майшев / РИА Новости

Микроавтобус с детьми перевернулся в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Московской области.

По данным надзорного ведомства, в результате дорожно-транспортного происшествия в Сергиево-Посадском городском округе пострадали восемь несовершеннолетних. Прокуратура начала проверку, в ходе следствия будут установлены причины опрокидывания автомобиля.

Ранее в ГИБДД заявили, что самым аварийным временем на российских дорогах стали вечера пятницы и субботы с 17:00 до 19:00. Всего с начала 2021 года произошло более 9 тысяч ДТП — на четверть меньше, чем в аналогичный период 2020 года. Около 35 процентов общего числа аварий происходят в пятницу (1693) и субботу (1442). В остальные дни их доля не превышает 15 процентов.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Ватикан запретил благословлять однополые браки
Ватикан запретил благословлять однополые браки
Россия может потребовать от Украины до 20 трлн за водную блокаду Крыма
Россия может потребовать от Украины до 20 трлн за водную блокаду Крыма
Пропавших в тайге иркутских охотников вернули домой спустя полгода
Пропавших в тайге иркутских охотников вернули домой спустя полгода
В США коренная американка впервые стала министром
В США коренная американка впервые стала министром
В Австрии объявили третью волну коронавируса
В Австрии объявили третью волну коронавируса
США увеличили отрыв от России в торговле оружием
США увеличили отрыв от России в торговле оружием
Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
Малиновский впервые высказался о связи с Сергеем Лазаревым
Малиновский впервые высказался о связи с Сергеем Лазаревым
В Якутии заработают парки культуры и аттракционы после ограничения по COVID-19
В Якутии заработают парки культуры и аттракционы после ограничения по
PNAS: В Гренландии под 1,5-километровым слоем льда обнаружены растения
PNAS: В Гренландии под 1,5-километровым слоем льда обнаружены растения
Популярная у россиян специя оказалась эффективной в борьбе с лишним весом
Популярная у россиян специя оказалась эффективной в борьбе с лишним
Отец Тимати Ильдар Юнусов прокомментировал участие сына в шоу «Холостяк»
Отец Тимати Ильдар Юнусов прокомментировал участие сына в шоу

Топ на сегодня

Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G
Россиянин получил штраф за фейк о вреде вышек 5G
Мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19
Мэр Нью-Йорка раскрыл беспрецедентные человеческие потери от COVID-19
Еще одна страна приостановила использование вакцины AstraZeneca
Еще одна страна приостановила использование вакцины AstraZeneca
Российские врачи предупредили о рисках вакцинации в пост
Российские врачи предупредили о рисках вакцинации в пост
Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова
Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду

Еще по теме

В ГИБДД назвали самое аварийное время на российских дорогах
ГИБДД назвала самое аварийное время на дорогах
Из-за смерти водителя за рулем в Подмосковье перевернулся микроавтобус с детьми
Пять человек госпитализированы под Москвой в результате ДТП