Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на удобрения

Влада Некрасова

Минсельхоз РФ подготовил проект постановления правительства для заключения с производителями и поставщиками минеральных удобрений соглашений о снижении цен на продукцию - подобные договоренности могут действовать до 1 июля текущего года, следует из документа, который опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

"Для снижения и поддержания цен на минеральные удобрения, министерству промышленности и торговли РФ совместно с министерством сельского хозяйства РФ заключить соглашения с хозяйствующими субъектами - производителями и поставщиками минеральных удобрений", - говорится в тексте проекта.