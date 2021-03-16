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Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на удобрения

Минсельхоз подготовил проект для соглашений о снижении цен на удобрения
Минсельхоз РФ подготовил проект постановления правительства для заключения с производителями и поставщиками минеральных удобрений соглашений о снижении цен на продукцию - подобные договоренности могут действовать до 1 июля текущего года, следует из документа, который опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

"Для снижения и поддержания цен на минеральные удобрения, министерству промышленности и торговли РФ совместно с министерством сельского хозяйства РФ заключить соглашения с хозяйствующими субъектами - производителями и поставщиками минеральных удобрений", - говорится в тексте проекта.

Россия

По материалам: ria.ru
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