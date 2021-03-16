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Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca

Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
Глава украинского министерства здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала ICTV назвал "абсолютно безопасной" вакцину от коронавируса компании AstraZeneca.

В ходе дискуссии чиновник ответил на вопрос, может ли препарат нести угрозу жизни людей. Он привел в качестве аргумента заявление Европейского агентства по лекарственным средствам о том, что вакцина от AstraZeneca совершенно не увеличивает риска образования тромбов.

"Я не вижу никаких, никаких проблем, тут не о чем говорить", — высказался Степанов.

Министр здравоохранения Украины отметил, что препаратом от AstraZeneca привиты его родители.

"Я человек, который сделал прививку этой вакциной своим маме и папе. Какое еще требуется подтверждение того, что эта вакцина является абсолютно безопасной?" — задался вопросом чиновник.

Степанов выразил мнение, что страны, приостановившие использование препарата, "хотят четко понять, нет ли связи между тромбозом и этой вакциной".

В мире

По материалам: ria.ru
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