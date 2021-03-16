Мишель Обама высказалась об интервью Меган Маркл и принца Гарри: “Я просто молюсь, чтобы было прощение”

Лидия Мартынова

15 марта 2021 года в интервью журнала People.com Мишель Обама делится своими мыслями о Меган Маркл и принц Гарри, которые дали интервью с Опрой Уинфри на прошлой неделе.

Откровенное признание Меган и Гарри привлекло внимание всего мира и вызвало общественный резонанс со стороны ряда знаменитостей и мировых деятелей, в том числе Мишель Обамы и президента Джо Байдена.

«Очевидно, нас зацепило интервью, как и многих американцев и людей по всему миру», – заявила на прошлой неделе пресс-секретарь Джен Псаки из-за трибуны Белого дома, добавив: “Для всех, кто выйдет вперед и расскажет о своей собственной борьбе с психическим здоровьем и свою личную историю, требуется смелость”.

Бывшую первую леди спросили, что она думает об интервью герцога и герцогини Сассекских, с которыми она на прошлой неделе встречалась.

“Когда я наблюдаю за тем, через что они проходят, я думаю о важности семьи. Я просто молюсь, чтобы в когда-то было прощение, ясность, любовь и решимость. Потому что нет ничего важнее семьи”, – сказала госпожа Обама.

39-летняя Маркл и 36-летний Гарри рассказали о своем пребывании в качестве старших членов королевской семьи во время интервью на прошлой неделе с 67-летней Уинфри.

Среди откровений Меган сказала, что были разговоры и опасения о том, насколько тёмной может быть кожа ее сына Арчи, когда он родится.

Меган также сказала, что она чувствовала себя «замалчиваемой» во время своего пребывания во дворце и поделилась своей личной борьбой с психическим здоровьем во время пребывания во дворце.

“Вся семья опечалена, узнав, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган”, – говорится в заявлении королевы Елизаветы. В заявлении королевы добавлено, что Гарри, Меган и Арчи всегда будут очень любимыми членами семьи.

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