Мишустин поручил проработать поддержку производителей автокомпонентов

Алексей Вольцев

Минпромторг и Минфин до 15 апреля проработают механизмы поддержки компаний, занятых изготовлением компонентов для автопрома, сообщила пресс-служба кабмина РФ.

"Минпромторгу и Минфину предстоит до 15 апреля проработать механизмы поддержки компаний, которые заняты изготовлением компонентов для автопрома, а также решить, возможно ли нарастить финансовую помощь производителям сельхозтехники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер-министр России Михаил Мишустин дал соответствующие поручения по итогам рабочей поездки в Алтайский край.