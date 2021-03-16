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Мишустин поручил проработать поддержку производителей автокомпонентов

Мишустин поручил проработать поддержку производителей автокомпонентов
Минпромторг и Минфин до 15 апреля проработают механизмы поддержки компаний, занятых изготовлением компонентов для автопрома, сообщила пресс-служба кабмина РФ.

"Минпромторгу и Минфину предстоит до 15 апреля проработать механизмы поддержки компаний, которые заняты изготовлением компонентов для автопрома, а также решить, возможно ли нарастить финансовую помощь производителям сельхозтехники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что премьер-министр России Михаил Мишустин дал соответствующие поручения по итогам рабочей поездки в Алтайский край.

Экономика

По материалам: ria.ru
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