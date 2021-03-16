Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мэр Углегорска порекомендовал жителям защищаться от бездомных собак самостоятельно

Мэр Углегорска порекомендовал жителям защищаться от бездомных собак самостоятельно

«Собачьи свадьбы» не дают покоя жителям сахалинского города Углегорск. Один из инцидентов «собачьих разборок» попал на видео местного жителя: там стая собак разодрала насмерть своего сородича. Разогнать собак желающих не нашлось.

В такой ситуации к агрессивным собакам подходить людям и вправду было бы опасно. Но люди опасаются, что агрессия могла быть направлена не только на животное, но и на человека.

– В городе расплодилось огромное количество бездомных животных и эти собаки организовались в большие стаи. Только по Красноармейской таких стай не меньше шести, – рассказывает местный житель.

В социальных сетях местный житель обратился к мэру города с просьбой навести порядок в этом вопросе. Ответ заявителя очень удивил:

“Делайте, защищайтесь всеми доступными способами. Защищать жизнь и здоровья родных и близких в обоснованных пределах ни кто не запрещает. Упавать на власть во всем не возможно. Нас с детства учат защищаться самому и защищать женщин и младших, слабых. Пока разрешения этому вопросу нет. Вольер строить не за что. Отлавливать не кому”, – ответил градоначальник (орфография сохранена – прим. ред).


Проблема для бродячих агрессивных собак на Сахалине – действительно стоит достаточно остро. Желающих выйти на конкурс по отлову беспризорных животных по новым стандартам практически не находится. На строительство питомников для передержки и стерилизации денег в казне не находится. Тем временем популяция животных из года в год сохраняется на одном уровне, а в некоторых районах даже растет. Это говорит о том, что меры борьбы с беспризорными животными просто не эффективны.

Сообщение Мэр Углегорска порекомендовал жителям защищаться от бездомных собак самостоятельно появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Главные новости

По материалам: sm.news
Заказать крауд

Последние новости

Вика Цыганова объяснила, почему не взяла ребенка из детского дома
Вика Цыганова объяснила, почему не взяла ребенка из детского дома
В столице объявили первые итоги IX Открытого чемпионата профмастерства по стандартам WorldSkills Russia
В столице объявили первые итоги IX Открытого чемпионата
Аксенов назвал главные качества чиновника
Аксенов назвал главные качества чиновника
В Google объяснили ограничения к фильму "Ржев. 500 дней в огне"
В Google объяснили ограничения к фильму "Ржев. 500 дней в огне"
“Щекиноазот” помог капитально отремонтировать пункт полиции в поселке Первомайском
“Щекиноазот” помог капитально отремонтировать пункт полиции в поселке
Бальбек сообщил о подготовке стройки мемориала вместо катка Авербуха в Евпатории
Бальбек сообщил о подготовке стройки мемориала вместо катка Авербуха
В Саратовской агломерации выявлен 121 новый пациент с подтвержденным коронавирусом
В Саратовской агломерации выявлен 121 новый пациент с подтвержденным
В Интернет-пространстве КБР стращают протестными акциями
В Интернет-пространстве КБР стращают протестными акциями
Мэр Углегорска порекомендовал жителям защищаться от бездомных собак самостоятельно
Мэр Углегорска порекомендовал жителям защищаться от бездомных собак
В РПЦ дали россиянам советы насчет послаблений во время Великого поста
В РПЦ дали россиянам советы насчет послаблений во время Великого поста
Глава Крыма оценил шансы на потепление отношений с Украиной
Глава Крыма оценил шансы на потепление отношений с Украиной
В России зарегистрированы тест-системы для выявления разных штаммов коронавируса
В России зарегистрированы тест-системы для выявления разных штаммов

Топ на сегодня

В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об эксплуатации КПП
В ЛНР намерены получить от Киева письменное подтверждение об
Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру госсекретаря Союзного государства
Путин и Лукашенко обсудили кандидатуру госсекретаря Союзного
Врач назвал способ вычислить человека с поддельной справкой о COVID-19
Врач назвал способ вычислить человека с поддельной справкой о COVID-19
Спикер парламента Крыма рассказал, видит ли себя депутатом Госдумы
Спикер парламента Крыма рассказал, видит ли себя депутатом Госдумы
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca
Латвия приостановила использование вакцины AstraZeneca

Еще по теме

В Индии стая бездомных собак загрызла женщину на глазах у сына
СК проведет проверку из-за появления стай бездомных собак в Подмосковье
В Волгограде мужчина попал в себя, отстреливаясь от своры собак
Российский город атаковала стая псов-каннибалов