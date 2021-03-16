Мэр Углегорска порекомендовал жителям защищаться от бездомных собак самостоятельно

Алексей Вольцев

«Собачьи свадьбы» не дают покоя жителям сахалинского города Углегорск. Один из инцидентов «собачьих разборок» попал на видео местного жителя: там стая собак разодрала насмерть своего сородича. Разогнать собак желающих не нашлось.

В такой ситуации к агрессивным собакам подходить людям и вправду было бы опасно. Но люди опасаются, что агрессия могла быть направлена не только на животное, но и на человека.

– В городе расплодилось огромное количество бездомных животных и эти собаки организовались в большие стаи. Только по Красноармейской таких стай не меньше шести, – рассказывает местный житель.

В социальных сетях местный житель обратился к мэру города с просьбой навести порядок в этом вопросе. Ответ заявителя очень удивил:

“Делайте, защищайтесь всеми доступными способами. Защищать жизнь и здоровья родных и близких в обоснованных пределах ни кто не запрещает. Упавать на власть во всем не возможно. Нас с детства учат защищаться самому и защищать женщин и младших, слабых. Пока разрешения этому вопросу нет. Вольер строить не за что. Отлавливать не кому”, – ответил градоначальник (орфография сохранена – прим. ред).





Проблема для бродячих агрессивных собак на Сахалине – действительно стоит достаточно остро. Желающих выйти на конкурс по отлову беспризорных животных по новым стандартам практически не находится. На строительство питомников для передержки и стерилизации денег в казне не находится. Тем временем популяция животных из года в год сохраняется на одном уровне, а в некоторых районах даже растет. Это говорит о том, что меры борьбы с беспризорными животными просто не эффективны.

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