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Молдова окончательно отказала в политическом убежище скандальному украинскому судье Чаусу

Молдова окончательно отказала в политическом убежище скандальному украинскому судье Чаусу

Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты Молдовы окончательно отказала украинскому судье Николаю Чаусу в предоставлении политического убежища. Решение вынесено по жалобе Чауса на решение бывшего президента Молдовы Игоря Додона. Как сообщает Интерфакс-Украина, разбирательство дела продолжалось более двух лет.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили о готовности требовать экстрадиции Чауса.

«Мы будем требовать экстрадиции его в Украину. Это наша позиция», — сказали в САП журналисту «Радио Свобода».

По данным антикоррупционного ведомства, суд первой инстанции в республике Молдова рассмотрит запрос Украины на экстрадицию подозреваемого 19 марта.

Напомним, в 2016 году Николаю Чаусу инкриминировали взяточничество. Это произошло после анекдотического обнаружения у него около 150 тысяч долларов, спрятанных в трехлитровых банках (их он зарыл в огороде). Верховная Рада дала согласие на арест судьи и привлечение его к уголовной ответственности, однако он сумел покинуть территорию Украины и прилетел в Молдову на частном самолете. Там он сдался властям.

Тем временем в Украине Чауса объявили в национальный и международный розыск. После экстрадиции ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Украина

По материалам: fakty.ua
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