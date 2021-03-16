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Молодым китайцам не оставили работы

Молодым китайцам не оставили работыФото: Globallookpress.com

Спустя год после начала пандемии коронавируса молодые китайцы все еще остаются без работы. Как сообщает CNBC со ссылкой на данные Национального бюро статистики, уровень безработицы среди людей в возрасте от 16 до 24 лет составляет 13,1 процента, хотя в среднем по стране он не превышает 5,5 процента.

Безработных среди китайской молодежи сейчас оказалось столько же, сколько было в первом квартале прошлого года — во время вспышки COVID-19. Молодые люди сталкиваются с особо высокой конкуренцией за рабочие места.

Руководитель отдела макроэкономических и стратегических исследований China Renaissance Брюс Панг заключил, что компании похоже, не стремятся заполнять вакансии, поскольку темпы экономического восстановления замедляются.

Ранее аналитики Bank of America предсказывали китайской экономике мировое господство. По их расчетам, к 2035 году она может вырасти вдвое и превзойти американскую. Рост экономики Китая в прошлом году составил 2,3 процента. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что в этом год он будет на уровне 8,1 процента. Темпы роста в 2020 году оказались самыми низкими за последние 40 лет.

В конце февраля генсек Коммунистической партии КНР Си Цзиньпин заявил о полной победе над крайней бедностью в Китае. По его словам, за последние восемь лет порядка 100 миллионов человек преодолели эту черту

Экономика

По материалам: lenta.ru
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