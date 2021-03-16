Мошенники придумали схему обмана под видом поддержки от государства

Вадим Карасев

Руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева рассказала РИА Новости о новой схеме обмана россиян, которую начали в последнее время применять мошенники.

Человеку присылают "смс-уведомление" о получении "бонусного зачисления по программе поддержки" от государства, после чего с него начинают требовать перейти по ссылке и подтвердить личные данные под угрозой суда.

"За несоблюдение такого требования преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение", - уточнила Лазарева.

Ссылка в сообщении ведет на качественно подделанный ресурс одного из государственных ведомств. С его помощью злоумышленники собирают личные сведения жертвы. По словам Лазаревой, мошенники уже использовали легенду с выплатами в период жестких ограничений из-за пандемии, но тогда она была реализована посредством распространения фейковых новостных телесюжетов федеральных каналов и рекламы в соцсетях.

"Сейчас легенду просто переоформили для более адресного использования через рассылку смс, поскольку в соцсетях такие сообщения стали блокироваться", - пояснила эксперт.

Она напомнила, что любая адресная помощь от государства производится исключительно по запросу гражданина, и порекомендовала проверять информацию на официальных ресурсах госорганов или по телефону, а также не переходить по сомнительным ссылкам.