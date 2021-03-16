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На северо-западе Франции выявили новый вариант коронавируса

На северо-западе Франции выявили новый вариант коронавируса
Новый вариант коронавируса обнаружен в регионе Бретань на северо-западе Франции, предварительные данные не свидетельствуют о его повышенной опасности, сообщает министерство здравоохранения республики.

Отмечается, что этот вариант было сложно выявить. У людей, которые им заразились, "были типичные для SARS-CoV-2 симптомы", однако ПЦР-тесты давали отрицательный результат.

"Новый вариант… был выявлен в больничном центре (в коммуне – ред.) Ланьон в департаменте Кот-д`Армор. 13 марта (там – ред.) было выявлено 79 случаев, в том числе 8 случаев заражения новым вариантом, что подтвердилось при помощи секвенирования", - говорится в заявлении на сайте минздрава Франции.


Согласно предварительным данным, специалисты не делают вывод "ни о его большей опасности, ни о повышенной способности передаваться", чем у "изначального" варианта. Специалисты занимаются дальнейшим анализом вируса и планируется установить опытным путем, как этот вариант реагирует на "вакцинацию и антитела, выработанные во время предыдущих заражений".

В мире

По материалам: ria.ru
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