Надя Ермакова недовольна результатами кастинга

Вадим Карасев

Надя Ермакова жалуется, что ей не удается найти ярких и индивидуальных людей среди тех, кто идет на проект. Однако зрители уверены, что у нее неправильный подход к кастингу, из-за которого Дом 2 уже провалился и был закрыт, а сейчас все повторяется: снова победительницы конкурсов красоты, спортсмены с достижениями вместо обычных, искренних, настоящих людей.

«Люди, считающие себя интересными и яркими не могут объяснить, в чем это выражается! Начинают обычные вещи, типа, что он студент или работает, или ходит в спортзал возводить в ранг каких-то достижений! И вот тут стоп! К яркости и индивидуальности это не имеет отношения!.. Должно быть что-то, чего нет у других! Ну, например, все в юности пишут стишки о любви, а кто-то добивается большего, состоит в членстве поэтов, или все девочки имеют красивые фотографии, а кто-то ещё и победитель конкурсов красоты!», - рассуждает Ермакова.

Экс-участница и кастинг-менеджер Надя Ермакова продолжает поиски ярких типажей для телестройки. За неделю, которую она провела в поисках ярких типажей, она поняла, что найти кандидатов непросто. К ней не приходит молодежь, выделяющаяся среди других, а те, кто приходят, не могут ответить на вопрос, почему они особенные, пишет newstes.ru.Надя считает, что новому проекту нужны личности, способные выделиться из толпы, победительницы конкурсов красоты, спортсмены с достижениями. В итоге новый обещанный формат становится старым. Снова набирают тех, кто может выделиться чем-то одним, хотя поначалу на проект приходили люди без особых навыков, но интересные зрителям.Раньше зрители считали провальной работу кастинг-службы. Похоже, все повторяется, перемен не будет, а Наде советуют поучиться проводить кастинги, напоминают, что сама она тоже не была шпагоглотательницей, никакими достижениями похвастаться не могла, только плакала и сидела, как мышь.Надя призывает делать громкие заявления, наподобие того, что на проекте нужно создавать гарем, а не искать любовь. Разве это чем-то отличается от того, что было? Андрей Шабарин уже создавал гарем, а как язвят пользователи, на проект в последние годы и приглашали только шпагоглотательниц вместо обычных девчонок.